Начались съёмки музыкальной сказки «Дива» от режиссёра «Нежности»

Киностудия Горького и компания «Марс Медиа» объявили о старте производства фильма «Дива». Съёмки фэнтезийной сказки продлятся несколько месяцев в Москве и Санкт-Петербурге, после чего лента выйдет в кинотеатрах России.

Сюжет фильма посвящён девочке-вундеркинду с волшебным голосом: уже в 11 лет Майя становится звездой главного оперного театра страны. Однако две завистливые оперные дивы, у которых она отобрала все основные партии и роли, решают избавиться от неё. Прямо на сцене Майя выпивает волшебный эликсир и превращается в призрака. В театре она встречает ещё одного застрявшего – Йозефа, старого дирижёра из XVIII века, который помогает девочке и учит её жить в новых обстоятельствах.

Главные роли в проекте сыграют Тимофей Трибунцев («Дети перемен»), Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»), Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Софья Лебедева («Тетрис»), Андрей Максимов («Фишер») и другие актёры. Режиссёром выступит Анна Меликян («Нежность»).