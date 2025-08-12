Появился постер сказки «Маша и медведи» со звездой «Папиных дочек» — премьера 20 ноября

Компания «Наше кино» представила первый постер фильма «Маша и медведи» — экранизации знаменитой сказки. На нём изображена главная героиня со своим братом, превращённым в козлёнка, а также три медведя. Премьера ленты состоится 20 ноября 2025 года.

Фото: «Наше кино»

«Маша и медведи» расскажет историю 14-летней девочки Маши, спасающей своего заколдованного брата Ваню. Чтобы превратить его из козлёнка обратно в человека, героине предстоит объединить свои усилия с тремя сказочными медведями.

Главную роль в фильме сыграла Виталия Корниенко (новые «Папины дочки»). Режиссёром «Маши и медведей» выступила Антонина Руже, работавшая над лентой «Самый Новый год!».