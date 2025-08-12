Скидки
Авторы фильма «Я, робот» вырезали упоминания актёра Алана Тьюдика ради Уилла Смита

Американский актёр Алан Тьюдик поделился грустной историей, связанной с фильмом «Я, робот» 2004 года. В ней артист сыграл робота «Санни», причём не только озвучил, но и воплотил всё его поведение с помощью технологии захвата движения.

Как оказалось, продюсерам ленты пришлось вырезать любое упоминание Тьюдика в промоматериалах ради Уилла Смита. В те времена звезда «Людей в чёрном» был одним из самых популярных актёров современности, и на него делали большую ставку. Однако на тестовых показах многие зрители оценили выступление Тьюдика выше Смита, что и стало поводом для этого решения.

Многие люди не знали, что я играл робота Санни в фильме «Я, робот», и на то есть причина. Продюсеры проводили тестовые показы фильма, после чего зрители рассказывали, кто им больше всего понравился. И тогда мне сказали: «Алан, ты получаешь больше баллов, чем Уилл Смит». А потом меня как будто не стало. Я пропал. Никакой огласки не было, и моё имя не упоминалось в рекламе. Я был шокирован. Я подумал: «Подождите, никто не узнает, что я снялся в этом фильме!» Я многое вложил в это выступление, я даже передвигался как робот. В то время я был очень расстроен.

Несмотря на ситуацию, Тьюдик продолжил сниматься в крупном голливудском кино, где ему в том числе предлагали роли андроидов. Так, актёр появлялся в роли K-2SO в «Звёздных войнах» и «Андоре», а также сыграл одного из роботов-помощников в недавнем «Супермене» Джеймса Ганна.

