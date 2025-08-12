Скидки
Создатели «Уэнсдей» выпустят большой мультфильм по «Семейке Аддамс»

Создатели «Уэнсдей» выпустят большой мультфильм по «Семейке Аддамс»
Комментарии

Создатели сериала «Уэнсдей» Альфред Гоф и Майлз Миллар рассказали о будущем франшизы. Помимо третьего сезона шоу, авторы также работают над новым мультфильмом по «Семейке Аддамс».

Гоф и Миллар не стали вдаваться в подробности, отметив лишь, что будущий мультфильм не будет связан с прошлыми фильмами или самой «Уэнсдей» — это будет оригинальный проект. При этом работа над ним только началась.

Мы перезагружаем франшизу анимационных фильмов. Она не будет иметь ничего общего с двумя предыдущими фильмами и «Уэнсдей». Это будет совершенно новый проект по «Семейке Аддамс». На самом деле мы мало что можем рассказать об этом, потому что мы только начали работать над ним.

Ранее по «Семейке Аддамс» выходило множество произведений. Последний на данный момент проект вышел в 2021 году — мультфильм «Семейка Аддамс: Горящий тур».

