FISSURE объявила кастинг талантов на роль ведущего турниров по CS 2
Киберспортивная студия FISSURE запускает открытый кастинг — ищут комментаторов, аналитиков и ведущих для работы на своих турнирах.
Кого ищут?
- Аналитиков — для глубокого разбора матчей и оценки ключевых моментов;
- Ведущих — для создания настроения и ведения трансляций;
- Комментаторов — чтобы передавать напряжение и драйв матчей в прямом эфире.
Для подачи заявки нужно записать видео в зависимости от роли (аналитик, ведущий или комментатор) и отправить его до 21 сентября.
Лучшие участники получат контракт на год с переездом в студию в Белград или авторский контракт на удалённую работу.
Также FISSURE объявили детали следующего турнира по CS 2. Ивент FISSURE Playground 2 стартует уже 12 сентября.
На турнире FISSURE участвует Virtus.Pro и Falcons
