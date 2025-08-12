Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

FISSURE объявила кастинг талантов на роль ведущего турниров по CS 2

Киберспортивная студия FISSURE запускает открытый кастинг — ищут комментаторов, аналитиков и ведущих для работы на своих турнирах.

Кого ищут?

Аналитиков — для глубокого разбора матчей и оценки ключевых моментов;

Ведущих — для создания настроения и ведения трансляций;

Комментаторов — чтобы передавать напряжение и драйв матчей в прямом эфире.

Для подачи заявки нужно записать видео в зависимости от роли (аналитик, ведущий или комментатор) и отправить его до 21 сентября.

Лучшие участники получат контракт на год с переездом в студию в Белград или авторский контракт на удалённую работу.

Также FISSURE объявили детали следующего турнира по CS 2. Ивент FISSURE Playground 2 стартует уже 12 сентября.