Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FISSURE объявила кастинг талантов на роль ведущего турниров по CS 2

FISSURE объявила кастинг талантов на роль ведущего турниров по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Киберспортивная студия FISSURE запускает открытый кастинг — ищут комментаторов, аналитиков и ведущих для работы на своих турнирах.

Кого ищут?

  • Аналитиков — для глубокого разбора матчей и оценки ключевых моментов;
  • Ведущих — для создания настроения и ведения трансляций;
  • Комментаторов — чтобы передавать напряжение и драйв матчей в прямом эфире.

Для подачи заявки нужно записать видео в зависимости от роли (аналитик, ведущий или комментатор) и отправить его до 21 сентября.

Лучшие участники получат контракт на год с переездом в студию в Белград или авторский контракт на удалённую работу.

Также FISSURE объявили детали следующего турнира по CS 2. Ивент FISSURE Playground 2 стартует уже 12 сентября.

На турнире FISSURE участвует Virtus.Pro и Falcons
Участники FISSURE PLAYGROUND 2 — Falcons, Virtus.pro и другие топы CS-сцены
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android