Начались съёмки комедийного сериала «Трудный ребёнок» про бывшего футболиста

Кинокомпания Russian Code начала производство сериала «Трудный ребёнок». Съёмки шоу займут несколько месяцев, после чего его покажут по телевидению и на стримингах.

Сюжет сериала расскажет о бывшем футболисте Филе, который из-за травмы лишился карьеры и зарабатывает на жизнь репетиторством. Однажды в его руки попадает Макар – 13-летний сын криминального авторитета Лемура. Теперь Филу предстоит не только воспитать маленького социопата, мечтающего о мафиозной карьере, но и помочь дочери участкового Даше поступить в МГИМО, несмотря на сопротивление отца.

Главные роли в проекте сыграют Геннадий Блинов («Мажор 2»), Борис Дейков («Триггер»), Александр Робак («Эпидемия»), Стася Милославская («Огонь») и Анатолий Журавлёв («Всё будет хорошо»). Продюсерами и сценаристами выступят Леонид Коньшин и Сергей Андриянов, создатели «Патриота».

