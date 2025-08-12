Battlefield 3 назвали лучшей частью Battlefield в истории

«Чемпионат» запустил масштабный пользовательский рейтинг, в котором читатели выбирают лучшие части Battlefield — и не только голосуя за любимые части, но и снижая оценки более нелюбимым выпускам серии. За первые сутки верхние строчки уверенно захватили три любимчика фанатов.
На первом месте ожидаемо оказалась Battlefield 3, за которую ожидаемо голосовали многие, при этом снижать её оценку мало кто решился. Следом идёт Battlefield: Bad Company 2, а тройку лидеров закрывает Battlefield 4. На четвёртом расположилась классика, начавшая всё это — Battlefield 1942.
Консольные эксклюзивы, Battlefield 1943 и Battlefield: Bad Company, оказались почти в самом конце списка, лишь уступив Battlefield 2142, Battlefield 2042 и условно-бесплатной Battlefield Heroes.
Однако всё может измениться — голосование продолжается и рейтинг меняется в каждый момент, а вы сами можете повлиять на его исход. Для этого нужно зайти в наш материал и отдать голос