Дженнифер Энистон и Сандра Буллок не могли стать подругами из-за соперничества в Голливуде

Американская актриса Дженнифер Энистон дала большое интервью изданию Vanity Fair. В нём звезда «Друзей» рассказала, как подружилась с другой голливудской звездой, Сандрой Буллок, хотя раньше в Голливуде были категорически против этого.

В 1990-е обе актрисы стали очень известны: Дженнифер появилась в культовых «Друзьях», а Сандра снялась в боевике «Скорость» с Киану Ривзом. Обе актрисы не раз пересекались друг с другом во время ивентов, однако подружились они только в 2010 году, когда атмосфера в Голливуде поменялась. Дело в том, что раньше в индустрии поощрялось соперничество между актрисами, поэтому артистки старались не заводить дружбу друг с другом.

Мы с Дженнифер в Голливуде с того времени, когда никто не хотел, чтобы девушки были подругами — речь шла о том, чтобы натравить всех друг на друга. Нам сказали, что мы не должны дружить друг с другом, проявлять уважение или почёт.

Всё изменилось, когда Буллок и Энистон встретились на свадьбе общей подруги. Там они впервые за долгое время пообщались поближе, обменялись контактами и стали близкими подругами. С тех пор они вместе ездят в отпуск, ходят на совместные ужины и дают друг другу советы по различным кинопроектам.

