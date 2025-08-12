Новый «Клинок, рассекающий демонов» вошёл в топ-6 самых кассовых фильмов в Японии

18 июля в Японии состоялась премьера полнометражного фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — первой части будущей трилогии. По итогам трёх недель проката сборы достигли отметки в 22 млрд йен (около $ 150 млн).

Сейчас это шестой самый кассовый фильм в истории проката Японии. Абсолютный рекорд сейчас принадлежит другому проекту по вселенной аниме — полнометражному фильму «Поезд «Бесконечный», который заработал в 2020 году примерно 40 млрд йен (около $ 270 млн).

«Истребитель демонов: Бесконечный замок» стал первым полнометражным фильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося 30 июня 2024-го. До западного рынка лента доберётся в сентябре.