Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый «Клинок, рассекающий демонов» вошёл в топ-6 самых кассовых фильмов в Японии

Новый «Клинок, рассекающий демонов» вошёл в топ-6 самых кассовых фильмов в Японии
Комментарии

18 июля в Японии состоялась премьера полнометражного фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — первой части будущей трилогии. По итогам трёх недель проката сборы достигли отметки в 22 млрд йен (около $ 150 млн).

Сейчас это шестой самый кассовый фильм в истории проката Японии. Абсолютный рекорд сейчас принадлежит другому проекту по вселенной аниме — полнометражному фильму «Поезд «Бесконечный», который заработал в 2020 году примерно 40 млрд йен (около $ 270 млн).

«Истребитель демонов: Бесконечный замок» стал первым полнометражным фильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося 30 июня 2024-го. До западного рынка лента доберётся в сентябре.

Что пишут зрители
«Шедевр»: фанаты в восторге от фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android