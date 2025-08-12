BetBoom Streamers Battle 3: итоги второго игрового дня медиатурнира по CS 2

Вчера, 11 августа, продолжился групповой этап BetBoom Streamers Battle 3 по Counter-Strike 2. В турнире участвуют медийные личности, включая футболистов Зелимхана Бакаева и Фёдора Смолова, киберспортсменов degster, Fl4mus, Zorte, а также топ-стримеров.

Во второй игровой день группового этапа команда Guacamole провела два матча. В напряжённой серии они одержали победу над CS2NEWS Team, но уступили лидеру группы B — BY_Owl Team.

Результаты второго игрового дня BetBoom Streamers Battle 3:

Guacamole Team 2:1 CS2NEWS Team

(16-12 Mirage, 10-13 Dust II, 13-10 Overpass);

BY_Owl Team 2:0 Guacamole Team

(13-3 Mirage, 13-4 Dust II).

Таким образом, BY_Owl Team лидирует в группе с тремя победами. Team Guacamole с одной победой сохраняет шансы на выход в плей-офф. CS2NEWS Team с футболистом Бакаевым проиграли оба матча.

Турнир пройдёт с 10 по 19 августа, участие примут восемь команд, а общий призовой фонд превысит 3 млн рублей. Все матчи можно будет посмотреть на Twitch-каналах игроков и организаторов.