Новый трейлер Resident Evil 9: Requiem покажут 19 августа на gamescom 2025

Продюсер и ведущий Джефф Кили раскрыл один из сюрпризов будущей Opening Night Live — церемонии открытия выставки gamescom 2025. На будущем ивенте покажут «эксклюзивный новый взгляд» на Resident Evil 9: Requiem, девятую часть культовой серии хорроров на выживание.

Никаких подробностей будущего показа пока нет. Возможно, игроков и публику ждёт новый трейлер одной из самых ожидаемых последних лет. Церемония Opening Night Live стартует 19 августа в 21:00 мск в Германии, а сам gamescom 2025 пройдёт с 20 по 24 августа.

Релиз Resident Evil 9: Requiem состоится 27 февраля 2026 года. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series на русском языке.