Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Battlefield 6 возглавила чарты продаж Steam за два месяца до релиза

Battlefield 6 возглавила чарты продаж Steam за два месяца до релиза
Аудио-версия:
Комментарии

Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 5 по 12 августа. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке.

Абсолютным лидером чарта стала Battlefield 6 — новая часть серии шутеров от Electronic Arts. Проект выходит лишь в октябре, однако геймеры уже скупают игру на фоне проходящей открытой беты. На втором месте оказалась Mafia: The Old Country по вселенной «Мафии», а замкнул тройку портативный ПК Steam Deck.

В десятку также вошли Cyberpunk 2077, кооперативный выживач Peak, файтинг Street FIghter 6 и выживач в раннем доступе Grounded 2.

Чарт продаж Steam с 5 по 12 августа

  1. Battlefield 6
  2. Mafia: The Old Country
  3. Steam Deck
  4. Cyberpunk 2077
  5. Peak
  6. Rust
  7. Street Fighter
  8. Dead by Daylight
  9. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  10. Grounded 2.
Материалы по теме
Выбираем лучшую Battlefield
Рейтинг
Выбираем лучшую Battlefield
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android