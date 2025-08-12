Скидки
Team Spirit выкупила tN1R за $ 1,5 млн, он заменит zont1x в составе по CS 2 — инсайдер

В составе Team Spirit по Counter-Strike 2 произойдёт ещё одна замена — об этом сегодня, 12 августа, сообщили сразу несколько инсайдеров. «Драконы» якобы выкупили белорусского рифлера Андрея tN1R Татариновича из HEROIC.

По некоторым данным, сумма трансфера могла составить $ 1,5 млн. Предполагается, что он заменит в составе Мирослава zont1x Плахотю — обновлённый ростер выступит уже на BLAST Open London, который стартует 27 августа.

На данном этапе Team Spirit не подтвердила слухи. В то же время Тнир уже покинул состав HEROIC, но пока не сообщается, в какую команду он перейдёт.

Возможный состав Team Spirit по CS 2:

  • Леонид chopper Вишняков (Россия);
  • Данил donk Крышковец (Россия);
  • Дмитрий sh1ro Соколов (Россия);
  • Иван zweih Гогин (Россия);
  • Андрей tN1R Татаринович (Беларусь).

Примечательно, что всего несколько дней назад Team Spirit одержала победу на IEM Cologne, одном из самых престижных ивентов по Counter-Strike.

