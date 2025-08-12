Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джонни Депп вернётся к роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря» при одном условии

Джонни Депп вернётся к роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря» при одном условии
Аудио-версия:
Комментарии

Продюсер франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер в очередной раз затронул тему будущего серии. Один из самых влиятельных людей в Голливуде заявил, что вёл переговоры с Джонни Деппом о возвращении актёра к роли капитана Джека Воробья.

По словам Брукхаймера, сам актёр готов вернуться к своему герою, однако для этого нужно соблюсти одно условие — достойный сценарий.

Если ему понравится, как написана его роль, я думаю, Джонни Депп вернётся. Всё дело в сценарии, как мы все знаем.

Ранее о возвращении Джонни Деппа в «Пираты Карибского моря» сообщали несколько инсайдеров, однако подтверждений этому пока не было. Сам Джонни Депп уже не раз отмечал, что не планирует возвращаться в Голливуд после того, как Disney отказалась от его услуг из-за ложных обвинений его бывшей жены Эмбер Хёрд.

Материалы по теме
Disney готовится к съёмкам новых «Пиратов Карибского моря» с Джонни Деппом — инсайдер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android