Дэниэл Дэй-Льюис и Шон Бин — на первом кадре из фильма «Анемон»

Создатели будущего фильма Anemone («Анемон») представили первый кадр из ленты. На нём изображён герой Дэниэла Дэй-Льюиса, ушедшего из киноиндустрии в 2017 году. Вместе с ним в кадре стоит Шон Бин, известный по роли Боромира во «Властелине колец».

Фото: Thefilmstage

Как и сообщали зарубежные СМИ, актёр действительно вернулся в кино, чтобы сняться в работе своего сына Ронана Дэй-Льюиса. Оба родственника также написали к фильму сценарий. Лента расскажет историю двух братьев, которые встречаются через много лет после неких «сокрушительных» событий.

Фильм Anemone выйдет в зарубежный прокат уже 10 октября 2025 года. Это будет 30-я актёрская работа в карьере Дэниэла Дэй-Льюиса, который за свою жизнь получил три статуэтки премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильмах «Моя левая нога», «Нефть» и «Линкольн».