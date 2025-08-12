Скидки
Автором хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд 3» станет сценарист «Цвета из иных миров»

Автором хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд 3» станет сценарист «Цвета из иных миров»
Создатели франшизы «Винни-Пух: Кровь и мёд» объявили о старте производства третьей части серии фильмов ужасов. Для создания триквела впервые привлекли известного сценариста — им стал Ричард Стэнли, автор популярного хоррора «Цвет из иных миров» с Николасом Кейджем.

Стэнли уже начал писать сценарий будущей ленты, а съёмки фильма должны начаться в начале 2026 года. Судя по всему, это означает, что «Винни-Пух: Кровь и мёд 3» выйдет не раньше первой половины 2027-го. Ранее создатель франшизы Рис Фрейк-Уотерфилд сообщал, что в третьей части появятся новые герои знаменитой вселенной, включая Кролика, Буку и Бяку, а также Слонопотама.

Оригинальный «Винни-Пух: Кровь и мёд» вышел в 2023 году и собрал около $ 5,2 млн при скромном бюджете в $ 50 тыс. На производство второй части, которая появилась в 2024-м, авторы потратили около $ 500 тысю и заработали около $ 7,2 млн.

