Вышел трейлер сериала «Задание» от автора «Мейр из Исттауна» — старт 7 сентября

Компания HBO выпустила первый трейлер сериала Task («Задание») — своего нового оригинального проекта. Премьера шоу состоится уже 7 сентября.

Сюжет проекта посвящён агенту ФБР по имени Томас Брэндис. Его главной задачей становится поимка Робби Прендергаста — грабителя наркопритонов, который работает простым мусорщиком и пытается заботиться о своей семье.

Автором нового проекта HBO стал Брэд Ингелсби, известный по знаменитому шоу «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет в главной роли. Главные роли в сериале сыграли Марк Руффало («Мстители»), Том Пелфри («Манк»), Эмилия Джонс («Один день») и Оуэн Тиг («Оно»).