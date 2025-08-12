Скидки
Завершены съёмки второго сезона сериала «Шугар» с Колином Фарреллом

Создатели сериала «Шугар» завершили съёмки второго сезона проекта. Об этом сообщает паблик TV+Updates со ссылкой на съёмочную команду шоу.

Таким образом, на создание продолжения ушло примерно четыре месяца — съёмки стартовали в апреле. В ближайшее время команда займётся постпроизводством, а премьера второго сезона состоится в 2026 году.

«Шугар» рассказывает о частном детективе, расследующем таинственное исчезновение Оливии Сигел, любимой внучки легендарного голливудского продюсера Джонатана Сигела. В продолжении главный герой возьмётся за дело о пропаже ещё одного человека и также будет искать ответы на вопросы о своей пропавшей сестре. Главную роль в сериале исполняет Колин Фаррелл («Залечь на дно в Брюгге»).

