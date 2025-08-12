Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый движок, система A-Life и аномалии: детали апдейтов S.T.A.L.K.E.R. 2 в 2025 году

Новый движок, система A-Life и аномалии: детали апдейтов S.T.A.L.K.E.R. 2 в 2025 году
Комментарии

Студия GSC Game World поделилась планами на ближайшие обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики опубликовали актуальную дорожную карту шутера до конца 2025 года.

Так, в ближайшем патче игру переведут на движок Unreal Engine 5.5.4, что положительно скажется на оптимизации. В дальнейшем авторы введут предметы ночного видения, улучшат систему A-Life с поведением ботов, добавят новые аномалии и погодные условия, переработают механику выносливости, обновят интерфейс снаряжения героя, доработают инструментарий для создания модов и внесут другие изменения.

Дорожная карта обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2 до конца 2025 года

Дорожная карта обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2 до конца 2025 года

Фото: GSC Game World

В GSC Game World отмечают, что не все обещанные апдейты для S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдут до конца 2025 года, однако разработчики сделают для этого всё возможное.

Материалы по теме
Вышел ремастер трилогии S.T.A.L.K.E.R. — бесплатно для владельцев оригинала
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android