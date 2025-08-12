ИИ-компания Perplexity предложила Google $ 34,5 млрд за браузер Chrome

Осенью 2024 года стало известно, что Google принуждают к продаже подразделения браузера Chrome. Американские власти требуют этого, чтобы у компании не было монополии на поисковик на фоне большого судебного разбирательства, которое должно завершиться до конца августа.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, недавно Google поступило первое публичное предложение о покупке браузера стоимостью в $ 34,5 млрд. Его сделала американская компания Perplexity, известная по своей собственной поисковой системе на основе искусственного интеллекта. Интересно, что сама Perplexity оценивается в $ 18 млрд, однако в случае согласия сделку профинансируют крупные венчурные фонды.

В обоих компаниях пока не комментировали ситуацию. Судя по словам генерального директора Google Сундара Пичаи, в корпорации не планировали продавать браузер в обозримом будущем.