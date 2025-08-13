Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал сериал «Чужой: Земля» от автора «Фарго» — вышли два эпизода

Стартовал сериал «Чужой: Земля» от автора «Фарго» — вышли два эпизода
Аудио-версия:
Комментарии

13 августа состоялась премьера сериала «Чужой: Земля» — нового проекта по культовой фантастической вселенной. Для просмотра уже доступны первые два эпизода, остальные будут выходить еженедельно по средам.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат Hulu.

События нового «Чужого» разворачиваются на Земле за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта и примерно во времена второй части Джеймса Кэмерона. Шоу рассказывает о вторжении таинственных инопланетян на Землю, когда о них ещё почти ничего не известно.

Шоураннером «Чужой: Земля» выступает Ной Хоули — создатель сериалов «Фарго» и «Легион». Главные роли в проекте исполнили Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4») и Алекс Лоутер («Конец ***го мира»).

Материалы по теме
Расписание выхода сериала «Чужой: Земля»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android