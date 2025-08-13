Скидки
«Самый яркий момент в карьере»: звезда «Пацанов» Энтони Старр попрощался с сериалом

«Самый яркий момент в карьере»: звезда «Пацанов» Энтони Старр попрощался с сериалом
Комментарии

Новозеландский актёр Энтони Старр опубликовал в своих соцсетях новый пост, посвящённый завершению съёмок пятого, финального сезона сериала «Пацаны». Исполнитель роли Джона Хоумлендера попрощался с ролью, которую исполнял на протяжении последних шести лет.

Актёр поблагодарил съёмочную команду, создателя сериала Эрика Крипке, а также зрителей за их поддержку на протяжении всего этого временя.

Трудно (для меня) выразить словами, какая это была невероятная поездка. Сколько всего произошло. Какая потрясающая команда. Это был самый яркий момент в моей карьере… Этот сложный персонаж позволил мне раскрыть и раздвинуть границы так, как я никогда этого не ожидал, и я всегда буду благодарен за этот опыт. И, конечно же, огромная благодарность моему второму родителю с этим извращённым драгоценным персонажем — Эрику Крипке. Мы создали чудовище, сэр. И я буду скучать по нему и по тебе. Наконец, большое спасибо фанатам. Вы наша кровь. Без вас мы бы не смогли добиться всего этого. Спасибо вам и большой респект за ваши вкусы.

Пятый сезон «Пацанов» выйдет в 2026 году и завершит историю шоу. До финала проекта зрителей также ждёт второй сезон «Поколения «Ви» — он стартует 17 сентября.

