Второй сезон «Уэнсдей» собрал 50 млн просмотров — старт на уровне первого сезона

Второй сезон «Уэнсдей» собрал 50 млн просмотров — старт на уровне первого сезона
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix поделился стартовыми результатами второго сезона «Уэнсдей». Мистический сериал собрал 50 млн просмотров всего за пять дней после релиза, который состоялся 6 августа.

Таким образом, продолжение стартовало на уровне первого сезона, вышедшего в 2022 году. Однако в случае оригинала были доступны все восемь эпизодов, а второй сезон запустился лишь с четырёх серий, остальные можно будет посмотреть 3 сентября.

Таким образом, «Уэнсдей» остаётся одним из самых популярных проектов Netflix. Сейчас шоу с Дженной Ортегой уступает лишь сверхпопулярному сериалу «Игра в кальмара», который подошёл к концу этим летом.

