Анджелина Джоли сыграет в шпионском фильме от режиссёра «Мистера и миссис Смит»

Анджелина Джоли сыграет в шпионском фильме от режиссёра «Мистера и миссис Смит»
Анджелина Джоли готовится сыграть в новом проекте режиссёра «Мистера и миссис Смит». Голливудская актриса исполнит одну из главных ролей в шпионском триллере «Инициатива» Дага Лаймана.

Будущий проект расскажет историю шпионки, которая использует самые жёсткие меры для выполнения задач. Однажды к ней в команду попадает новый агент, который начинает сомневаться в методах своей начальницы. Ленту описывает как нечто в духе «Тренировочного дня» в мире шпионажа.

Сценарий ленты уже начал писать Ф. Скотт Фрэйзер, который придумал сюжет для боевика «Три икса: Мировое господство». У фильма пока нет полноценного актёрского состава и даты премьеры.

