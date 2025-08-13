Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Мажор в Дубае (2025) — дата выхода, трейлер, когда выйдет, сюжет, актёры

Вышел трейлер фильма «Мажор в Дубае» — премьера 30 октября
Комментарии

«Кинопоиск» представил дебютный трейлер фильма «Мажор в Дубае» — спин-оффа популярной франшизы. Премьера новой части серии состоится 30 октября в кинотеатрах России.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

В новом фильме главный герой Игорь отправляется в Дубай, чтобы выручить своего друга Ваню. Тот, решив заработать на свадьбу, начинает заниматься криптовалютой и в итоге попадает в криминальную авантюру. Чтобы взять верх, мажору предстоит пройти через погони в дюнах и драки с финансовыми головорезами.

Главные роли в боевике сыграли Павел Прилучный и Павел Чинарев. Режиссёром выступил Егор Чичканов («И снова здравствуйте!»).

Материалы по теме
Появились первые фото со съёмок фильма «Мажор в Дубае» с Павлом Прилучным
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android