Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Кучка позёров»: Thorin раскритиковал фанатов, обсуждающих легенду CS — s1mple

«Кучка позёров»: Thorin раскритиковал фанатов, обсуждающих легенду CS — s1mple
Аудио-версия:
Комментарии

Британский аналитик Дункан Thorin Шилдс высказался в адрес аудитории, которая дискутирует о статусе Александра s1mple Костылева как одного из величайших игроков в истории CS. По мнению эксперта, значительная часть фанатов даже не видела пик формы Александра. Пост Дункана был опубликован в социальной сети X.

Пик s1mple начался в 2018 году, более семи лет назад. Я сильно сомневаюсь, что даже половина из тех, кто комментирует его карьеру и обсуждает лучших из лучших, хотя бы смотрела за ним тогда. Или они просто были детьми, которые не понимают, что смотрят. Кучка позёров.

S1mple начал восхождение на вершину в 2018 году, когда он был впервые признан лучшим игроком мира по версии HLTV. Несмотря на доминирование датского состава Astralis, Костылев завершил год с впечатляющим рейтингом 1.33, обогнав Николая device Ридтца (1.24), выигравшего множество титулов с командой.

s1mple играет на тир-3 турнирах
S1mple с новой командой стартовал на турнире по CS 2 с призовым фондом в $ 25 тыс.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android