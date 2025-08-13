«Кучка позёров»: Thorin раскритиковал фанатов, обсуждающих легенду CS — s1mple

Британский аналитик Дункан Thorin Шилдс высказался в адрес аудитории, которая дискутирует о статусе Александра s1mple Костылева как одного из величайших игроков в истории CS. По мнению эксперта, значительная часть фанатов даже не видела пик формы Александра. Пост Дункана был опубликован в социальной сети X.

Пик s1mple начался в 2018 году, более семи лет назад. Я сильно сомневаюсь, что даже половина из тех, кто комментирует его карьеру и обсуждает лучших из лучших, хотя бы смотрела за ним тогда. Или они просто были детьми, которые не понимают, что смотрят. Кучка позёров.

S1mple начал восхождение на вершину в 2018 году, когда он был впервые признан лучшим игроком мира по версии HLTV. Несмотря на доминирование датского состава Astralis, Костылев завершил год с впечатляющим рейтингом 1.33, обогнав Николая device Ридтца (1.24), выигравшего множество титулов с командой.