Предзаказы Battlefield 6 превысили 600 тыс. копий в Steam — аналитики
Аналитическая компания Alinea Analytics поделилась данными о Battlefield 6 — новой части культовой серии от Electronic Arts. По информации аналитиков, предзаказы шутера уже превысили 605 тыс. копий в одном только Steam, что составляет примерно $ 35 млн выручки. Эти данные не учитывают другие платформы: EA App, PS Store и Xbox Store.

При этом игра находится в списке желаемого у 2,7 млн геймеров по всему миру. Сейчас BF6 занимает седьмую строчку в общих чартах Steam по этому показателю, уступая Hollow Knight: Silksong, Borderlands 4 и другим будущим новинкам.

Фото: Alinea Analytics

14 августа стартует второй, финальный этап беты Battlefield 6. Он продлится до 17-го числа включительно, после чего в Electronic Arts наверняка поделятся результатами тестирования. Релиз шутера состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

