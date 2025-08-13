Турнир LanDaLan CS в Москве! Подтверждено участие BetBoom, Nemiga, PariVision и Spirit AC!

Турнир LanDaLan 3 пройдет в Москве в конце сентября, призовой фонд — $ 50 тыс. 8 и 15 августа пройдут две открытые квалификации, закрытый отбор состоится с 20 августа по 1 сентября, а LAN-финал в Москве со зрителями пройдёт с 25 по 28 сентября.
В основной стадии турнира сыграют 8 команд — 4 приглашённых по рейтингу VRS и 4 из закрытой квалификации.
LAN-часть турнира:
- BetBoom;
- Nemiga;
- Parivision;
- Spirit AC.
Закрытая квалификация (14 команд):
- CYBERSHOKE;
- GUN5;
- SANGAL;
- RUBY;
- BETERA;
- SENZA;
- TPuDCATb TPu;
- ARCRED;
- FORZE RELOAD;
- SPARTA;
- AMKAL;
- MARIUS;
- K27;
- 9BoomPro.
Также имена двух команд из последней открытой квалификации будет известно позже.
Призовой фонд составит $ 50 тыс. Первое место получит $ 30 тыс., второе — $ 10 тыс.
Первые два турнира серии выиграла Spirit Academy. В финале первого чемпионата команда S0tF1k обыграла микс EGOISTO с deko и Perfecto, а в финале второго — ARCRED.