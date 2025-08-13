Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир LanDaLan CS в Москве! Подтверждено участие BetBoom, Nemiga, PariVision и Spirit AC!

Турнир LanDaLan 3 пройдет в Москве в конце сентября, призовой фонд — $ 50 тыс. 8 и 15 августа пройдут две открытые квалификации, закрытый отбор состоится с 20 августа по 1 сентября, а LAN-финал в Москве со зрителями пройдёт с 25 по 28 сентября.

В основной стадии турнира сыграют 8 команд — 4 приглашённых по рейтингу VRS и 4 из закрытой квалификации.

LAN-часть турнира:

BetBoom ;

; Nemiga ;

; Parivision ;

; Spirit AC.

Закрытая квалификация (14 команд):

CYBERSHOKE;

GUN5;

SANGAL;

RUBY;

BETERA;

SENZA;

TPuDCATb TPu;

ARCRED;

FORZE RELOAD;

SPARTA;

AMKAL;

MARIUS;

K27;

9BoomPro.

Также имена двух команд из последней открытой квалификации будет известно позже.

Призовой фонд составит $ 50 тыс. Первое место получит $ 30 тыс., второе — $ 10 тыс.

Первые два турнира серии выиграла Spirit Academy. В финале первого чемпионата команда S0tF1k обыграла микс EGOISTO с deko и Perfecto, а в финале второго — ARCRED.