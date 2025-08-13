Скидки
Турнир LanDaLan CS в Москве! Подтверждено участие BetBoom, Nemiga, PariVision и Spirit AC!

Турнир LanDaLan 3 пройдет в Москве в конце сентября, призовой фонд — $ 50 тыс. 8 и 15 августа пройдут две открытые квалификации, закрытый отбор состоится с 20 августа по 1 сентября, а LAN-финал в Москве со зрителями пройдёт с 25 по 28 сентября.

В основной стадии турнира сыграют 8 команд — 4 приглашённых по рейтингу VRS и 4 из закрытой квалификации.

LAN-часть турнира:

  • BetBoom;
  • Nemiga;
  • Parivision;
  • Spirit AC.

Закрытая квалификация (14 команд):

  • CYBERSHOKE;
  • GUN5;
  • SANGAL;
  • RUBY;
  • BETERA;
  • SENZA;
  • TPuDCATb TPu;
  • ARCRED;
  • FORZE RELOAD;
  • SPARTA;
  • AMKAL;
  • MARIUS;
  • K27;
  • 9BoomPro.

Также имена двух команд из последней открытой квалификации будет известно позже.

Призовой фонд составит $ 50 тыс. Первое место получит $ 30 тыс., второе — $ 10 тыс.

Первые два турнира серии выиграла Spirit Academy. В финале первого чемпионата команда S0tF1k обыграла микс EGOISTO с deko и Perfecto, а в финале второго — ARCRED.

