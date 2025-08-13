Вышел трейлер комедийного сериала «Виноград» с Павлом Прилучным — старт 1 сентября

Онлайн-кинотеатр Kion представил трейлер сериала «Виноград». Лирическая комедия с Павлом Прилучным («Жизнь по вызову») стартует уже 1 сентября, в первый сезон войдёт шесть эпизодов.

Видео доступно во VK-группе Kion. Права на видео принадлежат Kion.

Шоу расскажет историю топ-менеджера Егора, который построил карьеру благодаря тестю и лишился работы после того, как изменил жене со стажёркой. Потеряв семью и статус, Егор отправляется домой в Анапу, где неожиданно становится владельцем виноградников.

Вместе с Павлом Прилучным в сериале также сыграли Нино Нинидзе («Сергий против нечисти») и Софья Синицына («Мастер и Маргарита»). Режиссёром выступил Владимир Щегольков («Нежность»).