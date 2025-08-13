Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Уже 18 августа состоится премьера четвёртого сезона сериала «Папины дочки: Новые» — продолжения популярного сериала о семье Васнецовых. В продолжении истории дочки, узнав о тайном романе Веника и школьного психолога Татьяны, устраивают папе бойкот. За спиной у папы дочки готовят хитрый план против Татьяны, то и дело подстраивая ей ловушки, одна из которых выходит из-под контроля.
В четвёртый сезон новых «Папиных дочек» снова войдёт 20 эпизодов — их будут показывать с понедельника по четверг на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Start. Финал состоится 2 сентября.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|18 августа
|2-я серия
|18 августа
|3-я серия
|19 августа
|4-я серия
|19 августа
|5-я серия
|20 августа
|6-я серия
|20 августа
|7-я серия
|21 августа
|8-я серия
|21 августа
|9-я серия
|25 августа
|10-я серия
|25 августа
|11-я серия
|26 августа
|12-я серия
|26 августа
|13-я серия
|27 августа
|14-я серия
|27 августа
|15-я серия
|28 августа
|16-я серия
|28 августа
|17-я серия
|1 сентября
|18-я серия
|1 сентября
|19-я серия
|2 сентября
|20-я серия
|2 сентября
