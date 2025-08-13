Скидки
Сериал Папины дочки: Новые, 4-й сезон (2025) — дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Комментарии

Уже 18 августа состоится премьера четвёртого сезона сериала «Папины дочки: Новые» — продолжения популярного сериала о семье Васнецовых. В продолжении истории дочки, узнав о тайном романе Веника и школьного психолога Татьяны, устраивают папе бойкот. За спиной у папы дочки готовят хитрый план против Татьяны, то и дело подстраивая ей ловушки, одна из которых выходит из-под контроля.

В четвёртый сезон новых «Папиных дочек» снова войдёт 20 эпизодов — их будут показывать с понедельника по четверг на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Start. Финал состоится 2 сентября.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Папины дочки: Новые»

ЭпизодДата выхода
1-я серия18 августа
2-я серия18 августа
3-я серия19 августа
4-я серия19 августа
5-я серия20 августа
6-я серия20 августа
7-я серия21 августа
8-я серия21 августа
9-я серия25 августа
10-я серия25 августа
11-я серия26 августа
12-я серия26 августа
13-я серия27 августа
14-я серия27 августа
15-я серия28 августа
16-я серия28 августа
17-я серия1 сентября
18-я серия1 сентября
19-я серия2 сентября
20-я серия2 сентября
