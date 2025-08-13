Трейлер сериала «Няня Оксана» в духе «Моей прекрасной няни» — премьера в сентябре

Вышел трейлер сериала «Няня Оксана», вдохновлённого культовым ситкомом «Моя прекрасная няня». Премьера шоу состоится в онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале «Пятница!» в сентябре.

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат «Пятница!».

По сюжету главная героиня прилетает из Краснодарского края в Москву к своему жениху. Однако он бросает её, из-за чего приходится искать жильё и работу. Оксана решила устроиться работать няней в семью вдовца-ресторатора, который воспитывает трёх детей.

Главную роль исполнила известная юмористка Олеся Иванченко. В шоу также сыграли Виктор Хориняк («Последний богатырь»), Ольга Саврасова («Девушки с Макаровым») и Владимир Ревякин («Дама с собачкой»). Режиссёром выступила Евгения Абдель-Фаттах («ИП Пирогова»).