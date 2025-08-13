PUBG закроют на консолях PS4 и Xbox One уже 13 ноября

Разработчики PUBG: Battlegrounds объявили о закрытии проекта на PlayStation 4 и Xbox One. Популярная королевская битва перестанет быть доступной на консолях прошлого поколения 13 ноября.

Вместе с закрытием онлайн-игра получит обновлённую версию для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Все покупки и прогресс игроков будут перенесены автоматически вместе с аккаунтом.

Для Xbox Series S игра начнёт работать в режиме 60 кадров в секунду при разрешении 1080р и 30 кадров в секунду при 1440р. На Series X проект запустится в 60 кадров в секунду при 2160p. PlayStation 5 обеспечит работу PUBG в 1440p с 60 FPS, а на Pro-версии консоли — 2160p с 60 FPS.