Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки комедии «Не одна дома 3» с Миланой Хаметовой

Стартовали съёмки комедии «Не одна дома 3» с Миланой Хаметовой
Комментарии

Компания «Атмосфера кино» объявила о старте съёмок фильма «Не одна дома 3». Дата выхода продолжения комедийной серии пока неизвестна.

Фото: «Атмосфера Кино»

Фото: «Атмосфера Кино»

Фото: «Атмосфера Кино»

Фото: «Атмосфера Кино»

Фото: «Атмосфера Кино»

Сюжет третьей части развернётся на школьном выпускном. Главная героиня прошлых фильмов Маша вновь встретится с коварной Няней и её новым союзником — аферистом Антоном. Маше вместе с друзьями предстоит снова остановить злодейку и спасти выпускной.

Главные роли вновь сыграют Милана Хаметова («Супер Лайк Шоу»), Давид Манукян («Наследники и самозванцы») и Марк Малик-Мурашкин («Соловей против Муромца»). Режиссёром снова выступит Митрий Семёнов-Алейников — автор предыдущих частей «Не одна дома».

О другой популярной комедии
Смех до слёз: «Голый пистолет» нельзя пропускать фанатам комедий
Смех до слёз: «Голый пистолет» нельзя пропускать фанатам комедий
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android