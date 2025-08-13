Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Хуже, чем вы могли представить»: автор сериала «Чужой: Земля» — о новых монстрах

«Хуже, чем вы могли представить»: автор сериала «Чужой: Земля» — о новых монстрах
Аудио-версия:
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у шоураннера сериала «Чужой: Земля» Ноа Хоули. Он рассказал о различных монстрах, которые появляются в шоу.

По словам автора, зрители слишком хорошо знакомы с развитием ксеноморфа — от лицехвата до полноценной особи. Чтобы удивить фанатов, Хоули решил добавить в сериал новых существ, которые раньше нигде не появлялись. Шоураннер отметил, что из-за этого появление каждого чудовища на экране сопровождается настоящим испугом.

Реальность заключается в том, что я не могу заставить вас снова прочувствовать жизненный цикл Чужого. Потому что вы и так хорошо это знаете, что на самом деле это четыре монстра, которые превращаются в одного. Единственный способ заставить вас заново прочувствовать ужасное открытие — добавить новых существ. Вы не знаете, как они размножаются и чем питаются. Поэтому каждый раз, когда они появляются на экране, вас охватывает этот ужас. Реакция примерно такая: «Я знаю, что что-то произойдёт, но я не знаю, что именно». А когда это происходит, всё оказывается хуже, чем вы могли себе представить.

Премьера сериала «Чужой: Земля» состоялась 13 августа. Для просмотра уже доступны первые два эпизода, остальные будут выходить еженедельно по средам. События шоу разворачиваются на Земле за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта. Шоу рассказывает о вторжении таинственных инопланетян на Землю, когда о них ещё почти ничего не известно.

Когда выходят новые серии «Чужого: Земля»
Расписание выхода сериала «Чужой: Земля»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android