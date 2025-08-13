«Хуже, чем вы могли представить»: автор сериала «Чужой: Земля» — о новых монстрах

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у шоураннера сериала «Чужой: Земля» Ноа Хоули. Он рассказал о различных монстрах, которые появляются в шоу.

По словам автора, зрители слишком хорошо знакомы с развитием ксеноморфа — от лицехвата до полноценной особи. Чтобы удивить фанатов, Хоули решил добавить в сериал новых существ, которые раньше нигде не появлялись. Шоураннер отметил, что из-за этого появление каждого чудовища на экране сопровождается настоящим испугом.

Реальность заключается в том, что я не могу заставить вас снова прочувствовать жизненный цикл Чужого. Потому что вы и так хорошо это знаете, что на самом деле это четыре монстра, которые превращаются в одного. Единственный способ заставить вас заново прочувствовать ужасное открытие — добавить новых существ. Вы не знаете, как они размножаются и чем питаются. Поэтому каждый раз, когда они появляются на экране, вас охватывает этот ужас. Реакция примерно такая: «Я знаю, что что-то произойдёт, но я не знаю, что именно». А когда это происходит, всё оказывается хуже, чем вы могли себе представить.

Премьера сериала «Чужой: Земля» состоялась 13 августа. Для просмотра уже доступны первые два эпизода, остальные будут выходить еженедельно по средам. События шоу разворачиваются на Земле за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта. Шоу рассказывает о вторжении таинственных инопланетян на Землю, когда о них ещё почти ничего не известно.