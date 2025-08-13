Скидки
«Победа над Vitality — это не трофей для нас»: Jimpphat — о матче против Vitality в CS 2

«Победа над Vitality — это не трофей для нас»: Jimpphat — о матче против Vitality в CS 2
Финский игрок Джими Jimpphat Сало в интервью HLTV подвёл итоги выступления MOUZ на IEM Cologne 2025. Несмотря на важную победу над принципиальным соперником Vitality в полуфинале — первой за восемь матчей, — команда вновь осталась без титула, проиграв в финале Team Spirit со счётом 0:3. По словам Сало, эмоции от успеха были, но главной целью остаются именно трофеи:

Победа над Vitality — это не трофей для нас. Несмотря на то что они лучшая команда, мы всё равно хотим выигрывать трофеи.

Jimpphat считает, что команда сталкивается с трудностями именно в ключевых матчах, где проявляется нехватка стабильной индивидуальной игры. Он также признал, что начало сезона выдалось для него нервным, а в финале MOUZ выглядели неуверенно и разобщённо. Тем не менее игрок уверен, что сезон ещё можно спасти — команда уже доказала, что способна обыгрывать сильнейших.

