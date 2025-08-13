Скидки
В России отключили звонки в WhatsApp и «Телеграме»

В России отключили звонки в WhatsApp и «Телеграме»
Комментарии

Роскомнадзор сообщил об ограничении голосовых звонков в иностранных мессенджерах. Речь идёт о приложениях «Телеграм» и WhatsApp.

Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится.

В надзорном органе также рассказали, что «Телеграм» и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, которые используются для обмана и вымогательства денег, а также для вовлечения граждан РФ в террористическую деятельность. Данные о преступлениях основаны на обращениях граждан и правоохранительных органов.

О переносе переписок из иностранных мессенджеров
В Госдуме хотят перенести переписки из WhatsApp и «Телеграма» в мессенджер Max
