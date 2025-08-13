Скидки
Degster победил в мини-турнире по CS 2 — AIM 1x1 и закрывает серию GABE GAMES

Аудио-версия:
12 августа в рамках GABE GAMES на турнире BetBoom Streamers Battle 3 прошёл заключительный мини-турнир — соревнование по AIM 1×1. Восемь участников боролись за призовой фонд в 175 тысяч рублей. Победителем стал Абдул degster Гасанов, уверенно пройдя всех соперников и заработав главный приз — 100 тысяч рублей.

сетка мини-турнира BetBoom Streamers Battle 3

Второе место занял Артём ct0m Максимов, его результат — 50 тысяч рублей. Третьим стал Александр Shalfey Маренов, получивший 25 тысяч рублей.

AIM 1x1 стал третьим и финальным ивентом в рамках серии мини-турниров GABE GAMES. До этого прошли соревнования по KZ и серфингу — победителями стали Денис deko Жуков и Олег baz Кулинич соответственно. Каждый из этих турниров влияет на распределение очков в общем командном зачёте BetBoom Streamers Battle 3.

