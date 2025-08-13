Скидки
Вышел трейлер драмы «Марти Превосходный» с Тимоти Шаламе — премьера 25 декабря

Вышел трейлер драмы «Марти Превосходный» с Тимоти Шаламе — премьера 25 декабря
Студия А24 выпустила трейлер фильма «Марти Превосходный». Биографическая драма выйдет в зарубежном прокате 25 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале А24. Права на видео принадлежат А24.

Картина повествует о чемпионе по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты и доказать всему миру, что он профессиональный спортсмен.

Главную роль сыграл звезда «Дюны» Тимоти Шаламе. В фильме также снялись Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Одесса Эзайон («Призраки») и Фрэн Дрешер («Тайна зубных фей»). Режиссёром ленты выступил Джош Сэфди — один из авторов популярных картин «Хорошее время» и «Неогранённые алмазы».

