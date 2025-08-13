Скидки
Вышел трейлер фильма «Стив» с Киллианом Мёрфи — премьера 3 октября

Вышел трейлер фильма «Стив» с Киллианом Мёрфи — премьера 3 октября
Компания Netflix представила трейлер фильма «Стив». Премьера драмы состоится на стриминговом сервисе 3 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Действие картины происходит в Англии 1990-х годов. Главный герой — учитель, которые преподаёт в школе для трудных подростков. Ему предстоит справиться с выходками школьников, а также попытаться перевоспитать их.

Главную роль в ленте сыграл звезда «Оппенгеймера» и «Острых козырьков» Киллиан Мёрфи. Другую титульную роль исполнила актриса Эмили Уотсон («Красный дракон»). Режиссёром выступил Тим Милантс — автор фильма «Мелочи жизни», в котором также снялся Киллиан Мёрфи.

