Вышел трейлер фильма «Стив» с Киллианом Мёрфи — премьера 3 октября

Компания Netflix представила трейлер фильма «Стив». Премьера драмы состоится на стриминговом сервисе 3 октября.

Действие картины происходит в Англии 1990-х годов. Главный герой — учитель, которые преподаёт в школе для трудных подростков. Ему предстоит справиться с выходками школьников, а также попытаться перевоспитать их.

Главную роль в ленте сыграл звезда «Оппенгеймера» и «Острых козырьков» Киллиан Мёрфи. Другую титульную роль исполнила актриса Эмили Уотсон («Красный дракон»). Режиссёром выступил Тим Милантс — автор фильма «Мелочи жизни», в котором также снялся Киллиан Мёрфи.