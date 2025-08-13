Скидки
«Кей-поп-охотницы на демонов» стал вторым самым популярным фильмом на Netflix

«Кей-поп-охотницы на демонов» стал вторым самым популярным фильмом на Netflix
Издание Dexerto опубликовало топ самых просматриваемых фильмов стримингового сервиса Netflix за всё время. Анимационная картина «Кей-поп-охотницы на демонов» заняла второе место.

С момента выхода мультфильм набрал 184 млн просмотров. Картина обогнала фильмы «Ручная кладь» (172 млн) и «Не смотрите наверх» (171 млн), но уступила ленте «Красное уведомление» (230 млн). При этом «Кей-поп-охотницы на демонов» вышла только 20 июня, потому имеет все шансы стать самым популярным проектом стримингового сервиса.

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. Сейчас Netflix работает над продолжением ленты.

