Сборы фильма ужасов «Одно целое» превысили 100 млн рублей

13 августа сборы фильма ужасов «Одно целое» в России достигли 103 млн рублей. Такого результата картина добилась спустя две недели после выхода в кино. Боди-хоррор занимает четвёртое место в отечественном прокате, уступая комедии «Не одна дома 2».

Фото: ЕАИС

Сюжет фильма «Одно целое» повествует о паре возлюбленных, которые переезжают в загородный дом. В один момент тихая жизнь обращается настоящим кошмаром — выпив воды из мистического источника, герои постепенно начинают прирастать друг к другу.

Главные роли в хорроре сыграли Дэйв Франко («Иллюзия обмана»), Элисон Бри («Безумцы») и Дэймон Херриман («Однажды в… Голливуде»). Режиссёром выступил Майкл Шенкс («Ловушка времени»).