Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма ужасов «Одно целое» превысили 100 млн рублей

Сборы фильма ужасов «Одно целое» превысили 100 млн рублей
Комментарии

13 августа сборы фильма ужасов «Одно целое» в России достигли 103 млн рублей. Такого результата картина добилась спустя две недели после выхода в кино. Боди-хоррор занимает четвёртое место в отечественном прокате, уступая комедии «Не одна дома 2».

Фото: ЕАИС

Сюжет фильма «Одно целое» повествует о паре возлюбленных, которые переезжают в загородный дом. В один момент тихая жизнь обращается настоящим кошмаром — выпив воды из мистического источника, герои постепенно начинают прирастать друг к другу.

Главные роли в хорроре сыграли Дэйв Франко («Иллюзия обмана»), Элисон Бри («Безумцы») и Дэймон Херриман («Однажды в… Голливуде»). Режиссёром выступил Майкл Шенкс («Ловушка времени»).

О другом популярном фильме ужасов
Потрясающий хоррор, который взрывает мозг: обзор фильма «Орудия»
Потрясающий хоррор, который взрывает мозг: обзор фильма «Орудия»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android