В августе в PS Plus добавят Mortal Kombat 1, «Человека-паука» и ещё семь игр
Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 19 августа абонентам сервиса станут доступны ещё девять тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к двум проектам.
Среди главных игр месяца выделяются оригинальный «Человек-паук» от Insomniac Games, файтинг Mortal Kombat 1 и приключение Indika от российских разработчиков.
Новые игры в PS Plus Extra в августе 2025 года
- Mortal Kombat 1
- «Человек-паук»
- Sword of the Sea
- Earth Defense Force 6
- Unicorn Overlord
- Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key
- Indika
- Harold Halibut
- Coral Island.
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в августе 2025 года
- Resident Evil 2 (PS1)
- Resident Evil 3: Nemesis (PS1).
