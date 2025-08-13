Скидки
Вышел трейлер сериала «Девушка моего сына» с Оливией Кук — премьера 10 сентября

Компания Amazon представила трейлер сериала «Девушка моего сына». Премьера драматического шоу состоится на стриминговом сервисе Prime Video 10 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сюжет повествует о Лоре, которая узнаёт, что её сын Дэниэл решил жениться. Он выбрал своей избранницей милую девушку по имени Черри. Со временем Лора начинает подозревать, что её невестка представляет угрозу для парня.

Главные роли сыграли Оливия Кук («Первому игроку приготовиться»), Робин Райт («Форрест Гамп») и Лори Дэвидсон («Песочный человек»). Шоураннерами выступили Андреа Харкин («Срок») и сама Робин Райт.

