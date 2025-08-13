Жуткий постер фильма «Заклятие: Последний обряд» — премьера 5 сентября

Компания Warner Bros. представила жуткий постер фильма «Заклятие: Последний обряд». Премьера хоррора в мировом прокате состоится 5 сентября.

Фото: Warner Bros.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов продолжит историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт об окончании первой фазы. Во многом это связано с отличными сборами серии, которая заработала в прокате более $ 2 млрд.

Главные роли в ленте снова сыграли Патрик Уилсон («Астрал») и Вера Фамига («Соколиный глаз»). Режиссёром выступил Майкл Чавес — автор третьей части «Заклятия» и спин-оффа «Проклятие монахини 2».