Студия Universal снимет новые фильмы и сериалы по «Джейсону Борну»

Издание Variety сообщило, что права на серию фильмов о Джейсоне Борне остались у студии Universal Pictures. Теперь компания сможет выпускать новые ленты по знаменитой серии книг от автора Роберта Ладлэма.

По данным СМИ, на права претендовали семь крупных студий, включая стриминговые сервисы. Universal предложила девятизначную сумму за франшизу и совершила сделку. Президент компании Питер Крамер заявил, что авторы планируют дальше выпускать фильмы и сериалы о Борне.

С момента своего дебюта в 2002 году культовая франшиза о Борне преобразила шпионский жанр, выпустив новаторские фильмы, которые задают новые стандарты кинематографического экшена. Мы полны решимости и дальше развивать вселенную Борна, предлагая новые захватывающие истории для зрителей по всему миру.

Первый фильм франшизы от Universal назывался «Идентификация Борна» и вышел в 2002 году. Главную роль сыграл Мэтт Дэймон («Отступники»), который продолжил воплощать знаменитого агента в последующих картинах. Всего лента получила три продолжения и спин-офф «Эволюция Борна». В 2016 году вышла последняя на данный момент часть серии — «Джейсон Борн». Ленту приняли неоднозначно: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 55% свежести от критиков и столько же от зрителей.