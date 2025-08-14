В «Телеграме» и WhatsApp отреагировали на блокировку звонков в России

13 августа в России отключили звонки в мессенджерах в WhatsApp и «Телеграме». В Роскомнадзоре связали блокировки с противодействием преступникам, использующим иностранные сервисы в стране.

В «Телеграме» уже прокомментировали отключение звонков в РФ. В комментарии РБК пресс-служба компании заявила, что мессенджер активно борется с вредоносным контентом и в нём уже давно есть настройки конфиденциальности, позволяющие избежать нежелательных звонков.

«Телеграм» активно борется с вредоносным контентом, мошенничеством, призывами к диверсиям и насилию, каждый день удаляются миллионы подобных материалов. Кроме того, «Телеграм» впервые применил детализированные настройки конфиденциальности для звонков, поэтому каждый пользователь сервиса может выбирать, от кого принимать звонки, или полностью отключать их.

Разработчики WhatsApp также прокомментировали блокировку звонков в России.

WhatsApp конфиденциален, защищён сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение.

Ранее в Роскомнадзоре отметили, что иных ограничений для иностранных мессенджеров не планируется.