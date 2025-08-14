Фильм ужасов «Орудия» вышел в кинотеатрах России

7 августа состоялась ранняя мировая премьера фильма «Орудия» — новой работы режиссёра Зака Креггера, режиссёра «Варвара». Спустя семь дней картина также появилась в киносетях России.

По традиции лента добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм ужасов демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

В некоторых киносетях РФ премьера состоится в субботу, 16 августа.

Фильм ужасов «Орудия» рассказывает о загадочном исчезновении детей в небольшом городе. Все они однажды ночью проснулись, одновременно ушли из своих домов и бесследно пропали. За первый уикенд лента собрала $ 70 млн и уже стала одним из самых успешных хорроров последних лет.