Леонардо Ди Каприо рассказал, об отказе сыграть в каком фильме жалеет больше всего

Издание Esquire и режиссёр Пол Томас Андерсон взяли интервью у Леонардо Ди Каприо. Популярнейший голливудский актёр в том числе рассказал, об отказе сыграть в каком фильме больше всего жалеет.

Как оказалось, Ди Каприо очень хотел сыграть в ленте «Ночи в стиле буги» самого же Андерсона, однако был вынужден отказать режиссёру из-за того, что уже согласился сыграть главную роль в «Титанике». В итоге героя сыграл Марк Уолберг, которого Ди Каприо же и посоветовал.

Я скажу это, даже несмотря на то, что вы здесь: я больше всего жалею, что не снялся в «Ночах в стиле буги». Это был важный фильм моего поколения. Я не могу представить в нём никого, кроме Марка Уолберга. Когда я наконец посмотрел его, то понял, что это шедевр. Ирония в том, что именно вы, Пол, задаёте вопрос о сожалениях, но это правда.

«Ночи в стиле буги» вышли в 1997 году и рассказывали о молодом актёре фильмов для взрослых, который начал сниматься в конце 1970-х. Лента получила высокие оценки от критиков и зрителей, после чего получила «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана — она досталась Берту Рейнолдсу.

Ближайшей работой Леонардо Ди Каприо станет фильм «Битва за битвой» — премьера ленты состоится 26 сентября.