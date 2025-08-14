Стартовала финальная бета Battlefield 6

14 августа началось новый этап бета-тестирования Battlefield 6 — новой части знаменитой серии шутеров от Electronic Arts. Это заключительный, третий этап беты, которая доступна всем игрокам на ПК (Steam, EA App), PS5 и Xbox Series. Для участия необходимо загрузить клиент игры в магазине той или иной платформы.

Текущая бета продлится все выходные и завершится утром 18-го числа, в 11:00 мск. На протяжении четырёх дней геймеров ждёт новая карта Empire State в Нью-Йорке, а также прошлые Liberation Peak, Siege of Cairo и Iberian Offensive, несколько свежих режимов, дополнительные испытания для получения скинов и некие сюрпризы.

Даты проведения открытой беты Battlefield 6

7-8 августа — ранний доступ (завершено)

9-10 августа — открытый этап (завершено)

14-18 августа — второй открытый этап