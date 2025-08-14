Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Комедия «Чумовая пятница 2» вышла в кинотеатрах России

Комедия «Чумовая пятница 2» вышла в кинотеатрах России
Аудио-версия:
Комментарии

7 августа состоялась мировая премьера фильма «Чумовая пятница 2», продолжения знаменитой комедии с Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис. Спустя неделю картина также появилась в большинстве киносетей России, а до некоторых киносетей она доберётся 9-го числа.

По традиции лента добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Комедию демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

В продолжении героиня Лохан становится матерью, которая в одиночку воспитывает дочь Харпер. Главная героиня решает выйти замуж за британского ресторатора Эрика Дэвиса, у которого тоже окажется дочь – Лили. Две семьи поначалу не смогут найти общий язык, что вновь приведёт к магии с обменом телами.

Режиссёром ленты выступила Ниша Ганатра, работавшая над «Добро пожаловать в Чиппендейлс» и «И просто так».

Материалы по теме
Потрясающий хоррор, который взрывает мозг: обзор фильма «Орудия»
Потрясающий хоррор, который взрывает мозг: обзор фильма «Орудия»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android